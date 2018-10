HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chimentos’ de ‘Chollywood’...



MARINA MORA reveló que últimamente no tiene comunicación con su expareja, RENZO SPRAGGON, quien se encuentra en Argentina, pero le desea lo mejor. Amor de lejos, felices los cuatro...



REBECA ESCRIBENS está de vacaciones, pero el lunes vuelve al noticiero para conducir ‘América espectáculos’. Manya...



LUCECITA CEBALLOS aclaró que solo va como invitada a la secuencia de ‘La escuelita’ en el ‘El wasap de JB’, pero le gustaría volver a ser parte del elenco...



MELISSA KLUG sí que está templada de ÍTALO VALCÁRCEL, pues en sus historias de Instagram postea que extraña horrores al bailarín...



CARLOS ÁLVAREZ asegura que en la imitación que le hace al alcalde Castañeda, no se burla por su minusvalía. ¿Será...?



El ‘Pelucón’ CRISTIAN ZUÁREZ dice que no tendrá pelos en la lengua para responderles a quienes hablen mal de él...



PILAR GASCA, la novia de EDWIN SIERRA, enciende las redes sociales con sus fotos en bikini y más de uno le dice que el cómico es un suertudo. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito me pide que esta noche le haga una cosita rica... Suuuaaaveee.