HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de 'Chollywood'...



Cuentan que ‘PATO’ QUIÑONES y MICHELA ELÍAS van en serio, pero por ahí dicen que el ex de MILETT FIGUEROA está medio palteado porque la muchacha es un ‘pan de Dios’ y a él le da miedo ‘fregarla’ y decepcionarla. Nooo...



Me datean que la conductora MILAGROS LEIVA pegó el grito al cielo cuando una reportera que hacía una transmisión en vivo, lanzó una palabrota sin darse cuenta de que su micrófono estaba encendido. Tanto fue el escándalo que hasta crearon memes y ‘El reguetón de Julio’. Qué buena...



CRISTIAN ZUÁREZ posteó diversas capturas de las conversaciones privadas que mantuvo con LAURA BOZZO, al parecer para ‘asustarla’, pero la ‘tortilla’ podría voltearse porque él no puede hablar de ella. Preparen canchita...



Dicen que VANESSA TERKES habría escrito en su Twitter una indirecta clarita para TILSA LOZANO, quien incursionó en la actuación, que decía: “Ahora resulta que cualquiera es actriz. Qué falta de respeto al público y a esta carrera que es tan bonita. Por favor, les pido que no apoyen ese tipo de iniciativas. Zapatero a sus zapatos”, pero luego la publicación desapareció. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina bombero y hoy apaga mi fuego... Suuuaaaveee.