HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... El conductor BETO ORTIZ indicó que extraña conducir un programa de entretenimiento y no descartó la posibilidad de hacer un formato similar al de ‘El valor de la verdad’. Incluso le propuso a RODRIGO GONZÁLEZ que sea su invitado. Fuego...

La modelo GIULLIANA BARRIOS contó que está triste porque su amorcito PATRICIO ÁLVAREZ se irá al Cusco para empezar los entrenamientos con su nuevo club de fútbol. Hummm... TILSA LOZANO tiró la casa por la ventana y le celebró ayer el cumpleaños a su pequeña VALENTINA. ¡Felicidades!...

A propo, DALIA DURÁN se solidarizó con MAGALY MEDINA por el juicio que le ganó LUCHO CÁCERES y no tuvo reparo en asegurar que el actor y JOHN KELVIN son tal para cual. Asu... Me pasan el talán que YAHAIRA PLASENCIA sería una de las invitadas para la final de ‘El gran show’ y la conductora GISELA VALCÁRCEL aprovecharía en preguntarle sobre su relación con el cantante JAIR MENDOZA. Ayayayyy... Bueno, soy fuga porque mi amorcito ya vive la Navidad y me pide tener una Nochebuena... Suuuaaaveee.

TE PUEDE INTERESAR

Luciana se ganó a la familia de Patricio Parodi, graba TikToks con las hermanas del guerrero

Peluchín dice que Gisela solo busca hacer ‘show’ al dejar entrever que se mudaría de canal

Macarena Vélez se fue al Cusco con su novio español y visitaron Machu Picchu