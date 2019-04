jHOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... JORGE BENAVIDES cumplió ayer 53 años y lo festejó a lo grande con una torta de ‘Batman’ y agradeció todas las muestras de cariño de sus fans. Por cierto, ‘FELPUDINI’ también apagó velitas.

Felicidades... ERICK ELERA lanzó un nuevo tema con el vocalista de ‘Los Rabanes’ y contó, en ‘8 de corazones’ de Willax TV, que cada vez que interpreta ‘Hasta la luna’ se pone sensible, porque su hijita Flavia ahora vive con su mamá en Estados Unidos...

DANIELA DARCOURT fue ‘ampayada’ muy cariñosa con un chico con el que se daba ‘piquitos’. Hummm... REBECA ESCRIBENS le dio la bienvenida y deseó suerte a FERNANDO ARMAS y RENZO SCHULLER, quienes conducirían un programa tipo ‘Mujeres sin filtro’ por ATV.

Vale... ADRIANA QUEVEDO dijo que el rating no le preocupa y que seguirá en ‘Combinado’ todo este año. Manya... GONZALO IWASAKI ‘troleó’ el último lunes a PHILLIP BUTTERS, tras no aparecer en ‘Combutters’ y afirmó que tal vez subirían de rating. Nooo... Somos fuga, porque mi amorcito se alucina médico y dice que esta noche me chequea toditita... Suuuaaaveee.