HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de Chollywood... El programa ‘Amor y fuego’ deslizó que el ‘jeque’ de ROSÁNGELA ESPINOZA sería el árabe ABDUL HAKEEM, un creador de contenidos, quien también disfrutó del último mundial. Hummm...

La actriz MÓNICA SÁNCHEZ defendió a ‘Charito’, pues señaló que es una mujer que siempre apuesta por el amor y tiene derecho a equivocarse, luego de que en capítulos anteriores la mamá de July le dijo que tuvo ‘cuatro maridos’. Ayayayyy...

LA ACTRIZ CÓMICA DAYANITA SOLTARÁ SUS GALLOS ESTE AÑO

Pues se prepara para grabar algunos temas y lanzarse como cantante. Noooo... ANDREA ARANA, conductora de ‘Un día en el mall’, que se emite por Willax TV, deslizó que LUCIANA FUSTER se habría puesto a llorar al ver que JANET BARBOZA estuvo en el set de ‘Esto es guerra’ buscando entrevistarla. Asuuu...

La vidente MÓNICA GALLIANI sostuvo que, según sus cartas, MELISSA PAREDES se separaría de su ‘activador’ por un ‘ampay’ y lloraría a mares. Me muero... CARLOS CACHO, en sus historias de WhatsApp, posteó que CHRISTIAN DOMÍNGUEZ tenía ‘cara de concreto’ por decirle al ‘Chorri’ Palacios que ‘la infidelidad es una decisión’. Too much...

Somos fuga porque mi amorcito está listo para que le apague el carbón con mi bailecito... Suuuaaaveee.

