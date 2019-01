Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez postearon foto juntos y les llovieron felicitaciones por la bonita pareja que hacen

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Parece que por KAREN DEJO no pasan las penas, pues mientras LUCAS PIRO anda desanimado en Argentina, ella postea fotos desde Cancún veraneando con su prima. Manya... GIOVANNA VALCÁRCEL dijo que es una mujer feliz de su sexualidad y que no le hace daño a nadie. Como diría JUAN GABRIEL, lo que se ve no se pregunta...

DEYVIS OROSCO y CASSANDRA SÁNCHEZ, la hija de JESSICA NEWTON, postearon otra foto juntos y les llovieron los comentarios felicitándolos por la bonita pareja que hacen. Hello, eso es amor... JANET BARBOZA sorprendió con su papel de la malvada ‘Daysi’ en ‘Ojitos hechiceros 2’, pues hasta miedo dio cuando se enfrentó a ‘Estrella’ (MELISSA PAREDES). Asuuu...

SUSY DÍAZ se gastó 500 soles comprándole aretes y ropa a AZUCENA DEL RÍO y hasta le hizo publicidad en sus redes sociales... AUSTIN PALAO pasó tres horas en Migraciones de Corea porque no había regularizado su visa, pero solucionado el problema, el ‘guerrero’ continuó con su viaje turístico al lado de FABIO AGOSTINI...Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar pegadito... Suuuaaaveee.