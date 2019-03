Deyvis Orosco y Cassandra viajaron a Miami, pero no de ‘luna de miel’. 'El Bombocito' está grabando su nuevo disco

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los chismes de ‘Chollywood’... Me datean que MELISSA KLUG estuvo en la Dirincri para denunciar que el Instagram de su hijo Adriano fue hackeado. La chalaca está asada y jura que no parará hasta hallar al culpable. Uyuyuy... FLORCITA POLO y su esposo NÉSTOR VILLANUEVA mostrarán, este sábado, sus artes culinarias en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y tendrán como contrincantes a MARIO HART y KORINA RIVADENEYRA...

IGNACIO BALADÁN dijo en ‘En boca de todos’ que se consideraba el menos guapo de ‘Esto es guerra’... ALDO MIYASHIRO negó que el papel de ‘Ema’, que hace SANDRA VERGARA en ‘Señores Papis’, era el que iba a interpretar NATALIE VÉRTIZ, y aclaró que la escena en la que participó fue para el ‘piloto’ de la teleserie...

DEYVIS OROSCO y CASSANDRA viajaron a Miami, pero no de ‘luna de miel’. El ‘Bomboncito’ está grabando un disco y ella la pega de su asistente... ANGIE ARIZAGA y PALOMA FIUZA visitaron la sanguchería de MICHELLE SOIFER porque dizque la extrañan... Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche no me escapo... Suuuaaaveee.