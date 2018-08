Diana Sánchez ahora está ‘solterita’ y llegó con Mario Hart y Korina Rivadeneyra al concierto de Maluma y Marc Anthony

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Varias figuras de nuestra farándula cayeron en el concierto ‘Junto2’, como DIANA SÁNCHEZ, quien ahora está ‘solterita’ y llegó con MARIO HART y KORINA RIVADENEYRA.



Asimismo, se vio al ‘Pato’ PARODI, MARIO IRIVARREN y NICOLA PORCELLA. Y claro, unos metros más allá, ANGIE ARIZAGA con unos familiares. Ayayayy... La que también reapareció fue la modelo DOMÉNICA DELGADO, expareja de PEDRO MORAL, junto a PAULA MANZANAL y AÍDA MARTÍNEZ...



Me cuentan que MAYELLA LLOCLLA tiene un club de fans en la lejana Serbia, pues están emitiendo la novela ‘El regreso de Lucas’, donde interpretó a ‘Lila’. Bien ahí...



El actor SERGIO GALLIANI tendrá hoy una firma de libros tras el lanzamiento de su primera novela ‘Los recuerdos de mi casa muerta’ en la Feria del Libro...



El elenco de ‘Yo soy’ grabó en Iquitos buscando nuevos talentos. Vale... Bueno, soy fuga porque me encerraré con mi amorcito, pues me hará una limpia por la mala vibra de la gente... Suuuaaaveee.