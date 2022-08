HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... JAZMÍN PINEDO se emocionó hasta las lágrimas al recibir el saludo de cumpleaños de su hermana y su pequeña Khalessi. Felicidades... VIVIANA RIVASPLATA se palteó cuando un cirujano plástico le dijo en ‘América hoy’, que la felicitaba por lo bien que le quedó la nariz. La Miss Perú reconoció que se hizo un retoquito, pero cuando era chibola y antes de ingresar a los concursos de belleza. Manya...

ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONADO contó que DIEGO BERTIE estaba grabando una película antes de fallecer, había hecho escenas del comienzo y final de la historia, y ahora los guionistas están viendo cómo adaptar el libreto porque no piensan quitar las escenas que el actor hizo. Bien ahí...

ESTRELLA TORRES aseguró que no está embarazada y si la vemos con algunos rollitos es porque se come rico en Cancún, donde viene paseando con su prometido. Asuuu... El hijo de EUGENIO DERBEZ, VADHIR, dejó entrever que no todo lo que se comenta en redes sociales es cierto, debido a que se especuló que estaba interesado en ALONDRA GARCÍA. O sea... Somos fuga porque mi amorcito está listo para que bailemos pegaditos... Suuuaaaveee

