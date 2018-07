HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



KORINA RIVADENEIRA señaló que GIGI MITRE le cae muy bien, a diferencia de RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, pues aseguró que el conductor es ‘cruel’...



La actriz LESLIE STEWART está de amores, pero me chismean que a su novio no le gustan las fotos ni las cámaras. Asuuu...



La expareja de ANTONIO CARTAGENA, VANESSA TENORIO, le pidió, por milésima vez, que reconozca a su bebé y cumpla con la manutención, pues la pequeña está enfermita e internada en un hospital...



HUGO GARCÍA no estaría en la final de ‘Esto es guerra’, porque ayer sufrió una lesión en la pierna y se trataría de un desgarro. Asu...



El ‘Diablito’, DIEGO CHÁVARRI, volvió a las andadas y fue captado besando a una ‘pulpina’ en Barranco, pero él jura que está soltero. Sí, Juan...



KARLA TARAZONA aclaró que no está pidiendo 50 mil ni 20 mil soles de pensión alimenticia para su hijo, tal como lo deslizó CHRISTIAN DOMÍNGUEZ. La animadora asegura que solo solicitó lo justo y necesario para su pequeño. Hummm...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina francés y dice que esta noche marca un doblete... Suuuaaaveee.

