Diego Chávarri colgó los 'chimpunes', porque derrocha amor junto a su venezolana Yusley 

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La modelo XOANA GONZÁLEZ se borró el tatuaje que tenía el nombre de su examorcito, RODRIGO VALLE. Por lo visto, no hay reconciliación a la vista...



El ‘diablito’ DIEGO CHÁVARRI parece que colgó los ‘chimpunes’, porque derrocha amor en sus redes sociales junto a su venezolana YUSLEY, con quien acaba de cumplir un mes de relación. ¡Bien ahí...!



Me pasan el talán de que MAJU MANTILLA celebró su cumpleaños número 35 en una conocida salsoteca, donde estuvo acompañada de su esposo y amistades. ¡Provecho!...



SILVIA CORNEJO aprovechó el fin de semana para darse una vueltita por su tierra, Trujillo, en compañía del padre de su hijo y su pequeño. ¡Qué viva el amor...!



La rubia SHIRLEY CHERRES retomó su faceta de porrista y ayer estuvo con sus pompones alentando al equipo de sus amores, Sport Boys, en el Callao...



El sonerito CÉSAR VEGA anunció su separación de la madre de su hija, la cantante SUU RABANAL, con quien asegura que lleva una relación cordial...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito es muy patriota y me pide ensayar la Parada Militar. Suuuaaaveee...