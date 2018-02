¿Diego Chávarri estuvo a punto de entrar a Combate?

HOLA MI BARRUNTO.... Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... PANCHO RODRÍGUEZ dijo que no es cierto que en ‘Combate’ no hayan valorado a MACARENA VÉLEZ, quien ahora está en ‘Esto es guerra’, ya que en varias oportunidades la llamaron para que regrese, pero ella no quiso. Hummm...



Por cierto, ayer el chileno se juntó con MARIO HART y ‘PANTERA’ para cantar el tema ’Yo no fui’, por el que estuvieron ‘bronqueados’ y demostraron que, cuando hay diálogo, los entredichos se olvidan. Bien ahí...



BRUNO AGOSTINI contó que DIEGO CHÁVARRI tenía un pie en ‘Combate’, pero tuvo un problema y los ‘jefes’ le bajaron el dedo. Esteee...



BRENDA CARVALHO no cree que su amigo ‘PATO’ QUIÑONES pise el palito y se meche con DIEGO GEMÍNEZ...



SPHEFFANY LOZA comentó el regreso de su hermana MELISSA a ‘Esto es guerra’ y afirmó que hay gente que siempre la va a criticar, pero ‘ella está regia’...



KARLA TARAZONA hizo público un audio donde la esposa del dueño de una conocida discoteca le pide a CHRISTIAN DOMÍNGUEZ le cancele lo que le debe. Qué roche... Somos fuga porque mi amorcito quiere que esta noche le mueva las caderas como Shakira... Suuuaaaveee.