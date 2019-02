HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán de que el dizque nuevo galán de ANGIE ARIZAGA, el velerista STEFANO PESCHIERA, no dudó en contestar a una fan en su INSTAGRAM que esta solterito. Uyuyuy...



JESÚS ALZAMORA está azabache porque el programa de ‘PELUCHÍN’ y GIGI tomó imágenes de la entrevista que hizo a JEFFERSON FARFÁN para su programa ‘La banca’ y le pixelearon su crédito. Asuu...



DORITA ORBEGOSO festejó el baby shower de su bebé, que se llamará IAN. Ahí estuvieron su pareja y amigos. Felicidades...



Hablando de showers, quien también hizo lo propio fue CARLOS FARFÁN, el imitador de MANUEL DONAYRE. Él le pondrá a su pequeño Benjamín. Bien ahí...



TOMMY PORTUGAL, CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, DILBERT AGUILAR, TATIANA ASTENGO, ANDREA LUNA y muchos más artistas se han unido para grabar una canción a favor de los niños con cáncer gracias al doctor Ricardo Pun Chong y su fundación Inspira. Vale...



Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche jugamos carnavales y me moja todita... Suuuaaaveee.