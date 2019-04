Dorita Orbegoso parece que nunca hubiera estado embarazada, pues tras alumbrar hace una semana, luce regia

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood...



MARIO HART fue el conductor invitado de la nueva temporada de ‘Estás en todas’ que estrenó una nueva escenografía. A propo, al piloto le pusieron el tema ‘Faldita’ de LESLIE SHAW, pero ni se arañó...



Me cuentan que EDISON ‘OREJAS’ FLORES no se pierde ni un capítulo de la serie ‘Señores Papis’, pues en su Instagram posteó que era una ‘buena novela’...



NATALIA OTERO tuvo sentimientos encontrados durante su baby shower, por un lado estuvo feliz de compartir con sus amigos y triste porque extrañó a su familia que vive en Argentina...



DORITA ORBEGOSO parece que nunca hubiera estado embarazada, pues a una semana de alumbrar a su pequeño Ian Pablo luce regia...



JAZMÍN PINEDO se fue a República Checa para el ‘Bata Fashion Weekend 2019’ donde ofreció entrevistas y visitó lugares turísticos. Con ella también estuvo FLAVIA LAOS, quien dijo que extraña a PATRICIO PARODI...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina matemático y dice que esta noche me saca la raíz cuadrada...Suuuaaaveee.