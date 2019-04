Ducelia Echevarría se cortó un dedo al pelar una papa en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' | AMPAY

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de Chollywood...



ISRAEL DREYFUSS vaciló a SHEYLA y es que cuando la rubia fue a su departamento a hacerle una reportaje para ‘Estás en todas’, el ahora ‘guerrero’ le dijo que su casa era un ‘cuchitril’ en comparación a la mansión Parodi, a la que estaba acostumbrada. Qué buena...



DUCELIA ECHEVARRÍA, quien se enfrentará hoy a ROSÁNGELA ESPINOZA en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, demostró que lo suyo no son las ollas y contó que se cortó el dedo al pelar una papa. Quéeeee...



Me cuentan que el GRINGO KARL fue con su nueva pareja al matri frustrado de la Tigresa y a su costadito estaba la FLOR DE HUARAZ con su chibolo, pero ni se miraron. Uyuyuy...



Ya que hablamos de boda nos cuentan que ‘MELCOCHITA’ fue con su esposa MONSERRAT al matri de LESLIE MOSCOSO, pero al cómico se le vio bailando bastante alegrón con la ‘Negra Petróleo’...



El chato MARIO HART se pintó el cabello de amarillo patito y más de uno se burló. Asuu...



MATHÍAS BRIVIO soltó una carcajada cuando FACUNDO GONZÁLEZ dijo que durante tres años fue elegido como el extranjero más querido del Perú. Qué alucinado...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga cositas... Suuuaaaveee.