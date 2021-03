HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...

El ‘Diablito’ DIEGO CHÁVARRI fue intervenido junto a su novia y amigos por la policía, cuando celebraba su cumpleaños en San Miguel en pleno toque de queda. Al final le pusieron su multa, pero se quedaron en casa. Hummm...

ALESKA ZAMBRANO la ex de SAID PALAO, dice que no tiene ningún roche con ALEJANDRA BAIGORRIA, pero se mordió la lengua cuando le preguntaron si MACARENA VÉLEZ se metió en su relación. Ayayayyy...

ANTONIO PAVÓN voló ayer a España junto a su pequeño Antoñito y su novia Joi. Bien ahí...

A propo, PAULA MANZANAL estuvo ayer en las grabaciones del programa de ‘JB en ATV’ y anunció que pronto dará sorpresas. Manya...

DIANA SÁNCHEZ le deseó lo mejor a MICHELLE SOIFER, a pesar que reconoció que tuvieron sus encontrones en el pasado. Asuuu...

En un juego de ‘Esto es guerra’ pusieron en aprietos a YAHAIRA PLASENCIA, ya que le preguntaron cómo se llamaba su expareja, que es bailarín y ella respondió COTO HERNÁNDEZ. Tantas veces que lo negó...

Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche bailemos pegaditos...Suuuaaaveee.