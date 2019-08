Emilio Jaime y Luciana Fuster fueron captados juntitos, sin embargo, el cantante jura que no hay ‘remember’

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... EMILIO JAIME y LUCIANA FUSTER fueron captados juntitos, sin embargo, el cantante jura que solo son amigos y que no hay ‘remember’ a la vista. Humm...



Por cierto, por los pasillos de América Televisión se especula que la ‘guerrera’ habría sido vista algo cariñosa con su expareja AUSTIN PALAO. Me muero...



MAYRA GOÑI señaló que tiene una relación cordial con el cantante NESTY, tras ‘romper palitos’. Esteee...



La hermana de MICHELLE SOIFER, CHRIS, está ‘figurita’ porque hace poco se hizo la banda gástrica. Bien ahí...



Me pasan el talán de que DEYSI ARAUJO grabó para ‘El valor de la verdad’, pero todavía no tiene fecha de emisión. Asuuu...



DORITA ORBEGOSO salió corriendo ayer de los ensayos de ‘Reinas del show’, porque iba a celebrar los cuatro meses de nacido de su bebé...



El ‘Bomboncito’ DEYVIS OROSCO compartió, en sus redes sociales, una foto con su novia CASSANDRA SÁNCHEZ, a quien envió un tierno mensaje por su cumpleaños. ¡Que viva el amor...!



Somos fuga porque mi amorcito se alucina campeón de tiro y me enseñará su escopeta... Suuuaaaveee.