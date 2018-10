HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



MELISSA PAREDES dice que su esposito, el ‘Gato’ CUBA’, no es celoso con su chamba, así que no tiene problemas con el ingreso de PABLO HEREDIA a ‘Ojitos hechiceros 2’... A propo, comentó que su pequeña Mía se ha convertido en una ‘influencer’ y la ‘opaca’ en la redes...



TULA RODRÍGUEZ aseguró que este martes reaparecerá en ‘En boca de todos’ y que los días que se ausentó, los pasó con su familia e hija...



NICOLA PORCELLA, luego de disculparse con ANGIE ARIZAGA por las indirectas que dijo en el programa, posteó en su cuenta de Instagram: ‘La vida no te quita cosas, te libera de cosas para que vueles más alto’. O sea...



Cuentan que la ‘amistad’ entre ERICK SABATER y GIULIANA BARRIOS no terminó del todo bien, y es que por medio de sus redes la modelo pidió que no la vinculen con el dominicano y él aseguró que nunca hubo un compromiso formal. Asuuu..



MAYRA GOÑI llegó de sus vacaciones por Europa y comenta que la pasó genial al lado de su español FABIO AGOSTINI...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar pegaditos... Suuuaaaveee.