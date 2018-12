HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



ERNESTO JIMÉNEZ señaló que desde el 1 de enero seguirá siendo conductor, pero de taxis, porque todo parece indicar que no le renovaron el contrato en LATINA. Qué buena...



NICOLA PORCELLA y PABLO HEREDIA son los nuevos amigos inseparables, tal es así que el ‘guerrero’ invitó al argentino a pasar la Nochebuena en su ‘búnker’. Bien ahí...



Me pasan el talán que la actriz y conductora ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONADO es una de las voceadas para reemplazar a MARÍA PÍA COPELLO en la conducción de ‘ESTO ES GUERRA’. Manya...



Por cierto, MARIO IRIVARREN vuelve a disfrutar de la soltería, porque aprovechó el feriado para irse a una playa del sur junto a su amigo ANDRÉ CASTAÑEDA y una escultural chica. Asu...



YACO ESKENAZI y NATALIE VÉRTIZ dejaron atrás los rumores de un supuesto distanciamiento, pues ayer compartieron una fotografía en las redes sociales, donde se les ve juntos y con su pequeño Liam. Chévere...



FLORCITA POLO le dedicó unas emotivas palabras, en sus redes sociales, a su papá AUGUSTO POLO CAMPOS, pues la engreída de SUSY DÍAZ no pudo evitar derramar unas lágrimas, porque fue la primera Navidad que pasó sin su progenitor... Ahora sí me quito, porque mi amorcito me pide que le sirva un rico lechoncito... Suuaaaveee.