Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza no se lleva con sus compañeros de programa? [VIDEO y FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... ANTONIO PAVÓN reapareció en el set de ‘Amor de verano’ tras la pelea que protagonizó en la calle, pero andaba tan perdido que TILSA le dijo: ‘Despierta’. Asuuu...



KAREN SCHWARZ, ANDREA SAN MARTÍN y JAZMÍN PINEDO serán la nueva versión de las ‘Utilísimas’ y conducirán un programa matutino, que saldría al aire la quincena de marzo. Manya...



XOANA GONZÁLEZ se reencontró con su esposo RODRIGO VALLE, pero en Colombia, pues la argentina aún no puede regresar a Perú porque tiene orden de captura...



Me chismean que ROSÁNGELA ESPINOZA no se lleva con nadie en ‘Esto es guerra’ y que para solita por los pasillos de América Televisión. Upsss...



La bailarina y pareja de CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, ISABEL ACEVEDO, ingresó a ‘Combate’ como retadora de baile. Manya... Somos fuga porque mi amorcito está listo para hacerme la magia en mi pechito... Suuuaaaveee.

Rosángela Espinoza se pone incomoda cuando le hablan de Yahaira Plasencia