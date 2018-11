Estrella Torres y Tommy Portugal ya tienen fecha para su matrimonio.

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... El futbolista JEFFERSON FARFÁN vaciló a NICOLA PORCELLA y le recomendó que se porte bien para que no lo golpeen. “Señor Nicola Porcella, ya basta de maltratos. ¡Pórtese bien! Por algo le metieron esos puñetazos”, escribió la ‘Foquita’ en su Instagram, refiriéndose al video en donde se ve al ‘guerrero’ siendo cacheteado en su auto...



La modelo MILETT FIGUEROA sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en redes sociales con su renovado look. La popular ‘Milechi’ se tiñó el cabello de un tono rojizo y sus fans no dudaron en piropearla. Asu...



La actriz EMILIA DRAGO ‘tiró la casa por la ventana’ para celebrar el primer añito de su hija LUNA...



Me cuentan que ESTRELLA TORRES y TOMMY PORTUGAL ya tienen fecha para su matri...



ANGIE ARIZAGA y SHEYLA ROJAS madrugaron para participar en una carrera de 10k. Las ‘pinky’ hicieron todo el recorrido y llegaron a la meta. Felicitaciones...



LUIS BACA dijo que MICHELLE no debería estar en el programa de GISELA porque el público la eliminó dos veces. Asuuu...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que lo apapache porque se cree mi Micki, mi papi, mi rey... Suuuaaaaveee.