HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que en la final de ‘Los cuatro finalistas’, NATALIA MÁLAGA hizo que sacaran por detrás del escenario a EVA AYLLÓN para que los periodistas no le pregunten por el incidente que tuvo con un camarógrafo en Tarapoto. No sabíamos que la ex voleibolista era su jefa de prensa...



ETHEL POZO y sus hijas salieron a las calles a vender unos pasteles que prepararon pro-fondos para la ‘Teletón’, que se realizará este 14 y 15 de setiembre. Gran gesto... JULIÁN ZUCCHI comentó que le fue difícil participar en ‘El artista del año’ solo, pues extrañó a YIDDÁ cuando caracterizó a Celia Cruz...



CHRISTIAN DOMÍNGUEZ dijo que aprendió a controlar sus emociones y ya no llora en televisión. Plop... MICHELLE SOIFER respondió que tiene celulitis en el ‘pompis’ y que no la oculta. Asuuu...



REBECA ESCRIBENS le echó flores a DANIELA DARCOURT por su caracterización de Michael Jackson y la verdad que la salsera mereció más que 10 puntos. Estuvo excelente y humilde como siempre. Aplausos... Somos fuga, porque mi amorcito se alucina pescador y está listo para prepararme un tiradito... Suuuaaaveee.