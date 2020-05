HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de Chollywood...

Me cuentan que al cómico KIKE SUERO lo han bautizado como ‘vacuna’ en ‘El reventonazo de la Chola’, porque no saben cuándo va a llegar, pues la semana pasada estaba convocado para grabar y no apareció ni su sombra. Ayayayyy…

RODNEY PÍO y SHIRLEY ARICA reconocieron que cometieron muchos errores durante su relación porque eran inmaduros, pero resaltaron que ahora llevan una buena relación de padres por el bienestar de su hija. Manya...

La guapa LUCECITA contó emocionada que ya es abuela y se le cae la ‘baba’ por su nietecita que tiene dos meses. Agú...

A pocos meses de dar a luz a la pequeña Érika, MELISSA LOZA ha recuperado su figura por completo y sigue haciendo ejercicios desde su casita para mantenerse en forma. Vale...

ETHEL POZO reapareció ayer en América hoy’, pero aún se le nota afectada por la partida de su tía Martha. Fuerza...

El tema que lanzó la cantante SUSAN OCHOA por el ‘Día de la madre’ ya tiene más de cien mil reproducciones en YouTube. Buena...

Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche hagamos cositas