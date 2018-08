HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chimentos de ‘Chollywood’...



FABIO AGOSTINI intentó besar a KAREN DEJO en un reto de actuación, pero la morocha lo arrochó por respeto a su pareja, LUCAS PIRO. Sin embargo, el galáctico dijo que él no hubiera tenido problema con MAYRA GOÑI, pues ella entiende que era una ‘payasada’. Quéééé...



MARCO ZUNINO, el popular ‘Cosito’, afirmó que está indignado por todos los actos de corrupción que hay en nuestro país y pidió que cierren el Congreso. Asuuuu...



FRANCO NORIEGA, el chef más sexy del mundo, estará este sábado en ‘El artista del año’ para debutar como cantante y confesó que tiene mucha ilusión de conocer a Gisela, ya que cuando era chico veía su programa a la hora del almuerzo con su familia. Esteee...



DIANA SÁNCHEZ no aguanta ‘pulgas’ en ‘Combate’ y siempre se pelea con los competidores del equipo contrario. Más de uno dice que la separación le afectó a la ‘Chata’. Hummm...



MILENA ZÁRATE afirmó que su hija no quiere ir al circo de su papá, EDWIN SIERRA, porque no desea estar al lado de su novia. Auchh...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree payasito y dice que esta noche levanta la carpa... Suuuaaaveee.

