Fátima Segovia apareció con las piernas vendadas y ese sería el motivo por el que no la vemos en ‘JB en ATV’

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... JOSIMAR anunció que se presentará en Colombia y sus seguidores comenzaron a preguntarle si aprovechará en pasar a Perú para conocer a su última hijita, fruto de su romance con María Fe Saldaña. Hummm...

GIULLIANA BARRIOS y su hermana Brunella estuvieron ayer en el estadio de Alianza Lima y aprovecharon para vender platos de arroz con pollo de su nuevo negocio ‘Chabuca, sazón con barrio’. Buena...

La cantante ESTRELLA TORRES postea todos los días fotos con su novio KEVIN SALAS, quien viajó a los Estados Unidos hace unas semanas y, al parecer, le irá a dar el encuentro. El amor, el amor...

Después de haberse roto el tendón de Aquiles, ALEJANDRA BAIGORRIA se ha recuperado rápido y ya se encuentra corriendo en los cerros preparándose para volver a ‘Esto es guerra’. Bien ahí...

La ‘chuecona’ FÁTIMA SEGOVIA reapareció, en sus redes sociales, con las piernas vendadas y ese sería el motivo por el cual no la vemos en ‘JB en ATV’... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree mago y dice que esta noche me enseñará su varita mágica... Suuuaaaveee.