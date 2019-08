Del saque somos carnecita. .. La firme que ese zaguero que juega en la tierra del ‘Chavo’ es buen perdedor. Pide que no le hagan bullying a la ‘ahijada’ por el ampay con un argentino, porque ya habían terminado hace rato. Eso no se lo cree nadie. Si estuvieron juntos en el cumpleaños del ‘León’, hace poquito. Pero valoro que no sea patán como otros atorrantes. Una para tu libro. Con plata todos nos vemos bonitos. Solo le digo una cosa a los que se la creen: vayan a ‘Barranco Bar’ o una discoteca con un polo chanchito y gastadito, un pantalón marca suelo y unas zapatillas sin marca. Y encima no pongan un whisky en la mesa. Les aseguro que no se les acerca una sola chica a menos que sean ‘cacharreros’ al mango y aun así tengo mis dudas. La dama que uno elige tiene que ser decente y más na, así sea chancadita. Sanas abundan, de eso estoy seguro. Sí, señores...



Horrible y deprimente la tanda de penales de la Sub-23 de Perú ante Ecuador para definir el último puesto de los Panamericanos. Quedamos séptimos y acabó la pesadilla. Ñol que siga con sus clases de trompeta porque uno nunca sabe y a lo mejor consigue chamba en una orquesta cuando acabe su contrato con la Federación. Como futbolista muy respetado en Boca, Newcastle y donde le pegó a la pelota. Pero como técnico, para muestra un botón. Sin contar que no le fue bien en la ‘U’ y Gálvez. Curuju...



El ‘Picarón’ es un ejemplo que deben imitar. No es un jugador top, pero a sus 35 cheques, los clubes lo llaman y ha invertido sus fichas para el futuro. Además, se ha preparado para técnico en Argentina a pesar de que un club del sur no le quiso dar permiso para que termine sus prácticas allá. Es leído y carismático. Es activo en las redes y chanca con calidad a los políticos y defiende las causas. Vale...



Me voy, soy fuga.