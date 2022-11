HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... MELISSA PAREDES afirmó que cuando hay amor ‘todo es posible’, respecto a la celebración del cumpleaños de su hija donde estuvo junto al ‘Gato’ CUBA, su novia ALE VENTURO y el ‘bailarín activador’, ANTHONY ARANDA. Qué bonita familia...

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ captaron a VALERY REVELLO, madre del hijo de SERGIO PEÑA, intentando besar, varias veces, al modelo DIEGO RODRÍGUEZ, con quien fue a una fiesta por Halloween. Ayayayyy... La que se amaneció bailando fue DORITA ORBEGOSO con su pareja, JERSON REYES, y la morocha dijo que están felices disfrutando la vida. Buenaaa...

FLAVIA APURA A SAID

MELISSA KLUG y su amorcito JESÚS BARCO se fueron de viaje y la primera parada fue Miami. Provecho... ETHEL POZO dijo que la producción de ‘América hoy’ la odia ya que la obligaron a disfrazarse de Blancanieves y le quedaba terrible. Auch... FLAVIA LAOS dijo que ya es hora que su ‘cuñis’ SAID PALAO le entregue la ‘roca’ a ALEXANDRA BAIGORRIA porque ‘ella es la mujer y punto’... Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que no es como Puchungo y sí se hará sentir... Suuuaaaveee.

