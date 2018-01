¿Flavia Laos y Guty Carrera en coqueteos? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



Me chismean que FLAVIA LAOS estuvo el fin de semana divirtiéndose de lo lindo en una disco del sur, y dizque habría estado muy bien acompañada de GUTY CARRERA, con quien se mandó una buena lora hasta que cantó el gallo. O sea, la rubia cambió al ‘Pato’ por un ‘Potro’. Qué buena...



Cuentan que ALEXANDER BLAS pronto lanzará la canción ‘Volver a empezar’, que escribió para los venezolanos que emigran de su país, y es apadrinado por el actor chileno JORGE ARAVENA. Bien ahí...



Me pasan el talán de que el MERO LOCO está pensando abrir una cebichería en Miami. Provecho, SUSY...



La ‘Chica selfie’, ROSÁNGELA ESPINOZA, fue elegida por el programa ‘Trapitos al aire’ como la chica más popular del 2017 y fue coronada, nada más y nada menos, que por MELISSA KLUG, quien no tuvo problemas en mover las caderas al ritmo del ‘totó’...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree un experto nadador y dice que esta noche se lanza unos clavados... Suuuaaaveee.

Flavia Laos