Flavia Laos mandará una carta notarial a Greg Michel por mencionarla en 'El Valor de la Verdad'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MILETT FIGUEROA está recontraasada porque en ‘El valor de la verdad’ le preguntan a GREG MICHEL si ella se le insinuó estando con pareja.“Me dan nauseas los mitómanos patanes. Cómo permiten que un extranjero hable de una mujer que no conoce. Dejen de cobrar dinero utilizando mi nombre en cada programa... buenos para nada”, escribió en sus redes sociales...



Dizque FLAVIA LAOS también le mandará una carta notarial al belga por mencionarla en el programa. Asuuu...



Por cierto, la rubia cumplió 22 añitos y lo festejó, junto a su amorcito PATRICIO y sus amigos, en un karaoke. La más entusiasmada era MAYRA GOÑI, quien no solo brindó varias veces por la cumpleañera, sino que también cantó varios temas. Buenaa...



MICHELA ELÍAS dijo que EMILIO JAIME es muy coqueto con todas las chicas y hasta quiso algo con ella, pero aclaró que nunca tuvo nada con el cantante. Hummm...



El ‘ZORRO ZUPE’ contó que más de cinco amigos le han dicho que vieron a LUCIANA FUSTER conversando amenamente con AUSTIN PALAO. ¿Habrá remember...?...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le dé calorcito con mi cuerpo caribeño... Suuuaaaveee.