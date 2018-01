Flavia Laos está molesta por su nuevo apodo

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... RAFAEL CARDOZO dijo que está con los nervios de punta, porque no sabe si continuará en ‘Esto es guerra’, ya que hasta el momento no lo han llamado para firmar su contrato. Por ahí dicen que sí estará, pero en el equipo de la ‘tercera edad’. Qué buena...



FLAVIA LAOS se molestó porque le contaron que su nuevo apodo es la ‘incondicional’ y afirmó que es feo referirse así de una mujer...



La bronca entre CATHY SÁENZ, productora de ‘Combate’, y MIGUEL ARCE no tiene cuando acabar. Y es que después que la ‘MAMACHA’ declaró que no convocaría a ‘THOR’ para el programa, él le respondió: ‘No me interesa volver’. Asuuuu...



THAMARA GÓMEZ, cantante de ‘Puro Sentimiento’, se hizo un radical cambio de look, oscureció el color de su cabello y ahora luce un cerquillo. Algunos fans dijeron que le quedaba bien, pero a otros no les gustó. En gustos y colores...



PHILLIP BUTTERS ‘troleó’ a JAIME CHINCHA, pues dijo que conduciría ‘En primer plano’ en zunga, luego que presentó a dos fashionistas hablando sobre las tendencias del verano... Somos fuga porque mi amorcito quiere un encuentro cuerpo a cuerpo... Suuuaaveee.