HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... FLAVIA LAOS y AUSTIN PALAO cumplieron seis meses de relación y lo celebraron con una cenita, pero luego la actriz le dijo chau y se fue a Estados Unidos por chamba. Ayayayyy...

La CHABELITA está templadaza de su RODNEY, pues la parejita sigue viajando y mostró que se fueron a Chicago para pasar unos días solitos. Hummm...

ALE VENTURO publicó una fotografía a una semana de dar a luz y va recuperando su figura. Además, dijo que después de su cesárea poco a poco va volviendo la fuerza. Bien...

Los chicos de ‘ESTO ES GUERRA’ salieron a las playas a grabar algunos juegos y uno de los más humildes que se tomó fotos con la gentita fue FACUNDO GONZÁLEZ. Buena...

DANIELA DARCOURT llegó hasta los Grammy de la mano de TITO NIEVES, quien estaba nominado. Asuuu...

Las cosas se pusieron intensas en ‘JB en ATV’ cuando en una de las secuencias JB llamó malagradecido a ‘Yuca’ y le recordó que siempre se quejaba de que no tenía auto y cuando quiso regalarle un Volkswagen lo choteó. Nooo... Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que hace mucho calor y me pide que nos metamos un chapuzón... Suuuaaaveee.

