HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... JAZMÍN PINEDO se ausentó de la conducción de ‘Más espectáculos’ porque su pequeña hija estuvo de cumpleaños e incluso compartió una fotografía familiar junto a su expareja GINO ASSERETO. Manya... Por cierto, quien la reemplazó fue MARIANITA y CHOCA dijo que hace rato la quería tener a su lado. Asuuu...

La actriz MÓNICA SÁNCHEZ dijo que está contenta de seguir actuando en ‘Al fondo hay sitio’, pues considera al elenco parte de su familia. Bien ahí... El salsero JOSIMAR tiró la casa por la ventana para celebrar el primer añito de su hija y ya no tiene roche de compartir fotos y videos con su pareja MARÍA FE, a pesar de la ola de críticas que ha recibido. Bueno...

DALIA DURÁN DENUNCIA HACKEO

La cubana DALIA DURÁN denunció que hackearon sus redes sociales y le pidieron al fotógrafo sus fotos en lencería sin editar. A tener cuidado... La joven actriz FRANCISCA ARONSSON aclaró, por enésima vez, que la chica que aparece en un video íntimo no es ella, pero sí tienen un gran parecido y se nota que descargaron un video y le pusieron su cara. Gente perversa en las redes... Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide un chocolatito... Suuuaaaveee.

