Génesis Arjona es la engreída de la familia de Patricio Parodi [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... La conductora REBECA ESCRIBENS sigue haciendo de las suyas en el bloque de espectáculos de América Noticias. Esta vez le dio su chiquita a MICHELLE SOIFER, pues la presentó como la ‘guerrera histérica, perdón histórica’ y todos se mataron de la risa...



Me datean que ‘CARLONCHO’ se pasó de malcriado con ALEXANDRA HÖRLER, después que la conductora le increpara por qué había dicho que ‘en el Perú se come horrible’. El popular ‘Agüita pa’ ti’ le respondió: “¿No me entiendes? ¿Quieres que te explique con peras y manzanas? La rubia se puso más colorada que un tomate, pero de la rabia...



Dicen que este domingo, en el programa ‘Nunca más’, SHIRLEY ARICA contará con lujo de detalles todo sobre la golpiza que le propinó ANGELO RICCI, incluso presentará pruebas contundentes...



A propo, me chismean que este sábado la panameña GÉNESIS ARJONA, quien ya es la engreída de la familia de PATRICIO PARODI, se verá cara a cara con SHEYLA ROJAS...



La mamá de PAOLO GUERRERO, DOÑA PETA, recibirá hoy una distinción como ‘Mamá destacada’ en el hotel Marriot... Somos fuga porque mi amorcito está listo para cantarme ‘Despacito’... Suuuaaaveee.

Patricio Parodi y Génesis Arjona