Gino Pesaressi no descarta tener una relación amorosa con Luana Barrón, con quien ya fue captado 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



ANGIE ARIZAGA aseguró que no tendría ningún problema en entablar una amistad con ROMINA LOZANO, actual pareja de NICOLA PORCELLA. Manya...



MARIO HART y KORINA RIVADENEIRA se sienten tranquilos por el proceso legal que tienen pendiente, debido a las irregularidades que habrían cometido en su matrimonio. Hummm...



La ‘garota’ PALOMA FIUZA indicó que no retomará su relación con FACUNDO GONZÁLEZ y que el argentino tiene todo el derecho de rehacer su vida sentimental, tras ser vinculado con una integrante de ‘Esto es guerra’ de Colombia...



GINO PESARESSI no descarta tener una relación amorosa con LUANA BARRÓN, con quien fue captado en más de una ocasión...



El productor EFRAÍN AGUILAR contó que su proyecto con AMÉRICA TELEVISIÓN sigue en ‘stand-by’...



El exfutbolista ALFONSO ‘PUCHUNGO’ YÁÑEZ parece que ya ‘colgó los chimpunes’, pues llegó muy bien acompañado de una guapa señorita al aniversario de CARLOS ÁLVAREZ, quien está presentando su espectáculo hasta hoy en el Teatro Canout...



Somos fuga porque mi amorcito quiere probar mi chocolatito de a poquitos... Suuuaaaveee.