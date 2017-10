HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... REBECA ESCRIBENS vaciló a FEDERICO SALAZAR con sus lentes, pues al comentarle que tenía una medida de 8 puntos, el periodista le pidió que le pregunte por ‘otra medida’. Ella respondió: No quiero saber, eso lo sabe tu mujer (KATIA CONDOS). Qué buena...



KARLA TARAZONA no asistió a la Fiscalía por la huelga y por eso no pudo declarar por la demanda que le interpuso CHRISTIAN DOMÍNGUEZ. Noooo...



FLORCITA POLO y su esposo NÉSTOR VILLANUEVA tiraron la casa por la ventana por los seis meses de su pequeño ESTÉFANO. Manya...



FERNANDA KANNO y ALDO CORZO parece que congeniaron, pues durante una activación de ‘Bodytech’, intercambiaron números telefónicos. Bien ahí...



GISELA VALCÁRCEL voló a Estados Unidos con su mamá para celebrar sus 30 años en la tele, pero antes grabó con su hija ETHEL en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’... Somos fuga porque hoy mi amorcito se alucina chef y me cocina a fuego lento... Suuuaaaveee.