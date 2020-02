HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán que GISELA VALCÁRCEL no andaría de buenos ánimos, porque los directivos de América Televisión le han dicho que la ‘parrilla’ del canal está completa y por ahora no hay horario para su serie ‘Llauca’. Me mueroooo...

KARLA TARAZONA estuvo más nerviosa que quinceañera cuando apareció en el set de ‘Válgame’ el modelo israelí EYAL BERKOVER. A la vejez...

‘COTO’ HERNÁNDEZ es fiel a la frase ‘el caballero no tiene memoria’, pues ahora no dice ni pío sobre YAHAIRA y el supuesto video que tendría con la salsera. Solo le desea lo mejor y que sea feliz con su ‘amigo’ FARFÁN. Qué buena...

JANET BARBOZA calificó de ‘envidiosas’ a las chicas que le escriben en redes sociales afirmando que es ‘tía’ de su pareja, MIGUEL BAYONA. Uyuyuy...

DUCELIA ECHEVARRÍA se mandó bien feo contra la CHABELITA y dijo que como ahora nadie la mantiene, tiene que trabajar. Asuuu...

Bueno, soy fuga porque mi amorcito tiene hambre y esta noche me come a besos... Suuuaaaveee.