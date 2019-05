Gisela Valcárcel le dijo a Paula Arias que si ella tuviera su voz, le cantaría a todos los hombres infieles

HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Me cuentan que el último sábado en el concierto ‘4 Latidos’, de CAMILA y SIN BANDERA, el guerrero MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE estuvieron juntitos. La modelo llegó en muletas, estaba sentadita y la ‘Calavera coqueta’ no se despegó de ella en toda la noche, paradito a su lado mismo ‘wachimán’. Eso es amor...



También cayeron por ahí MACARENA VÉLEZ, TEPHA LOZA, RENZO COSTA con una nuevo chibola, MAYRA GOÑI, WENDY SULCA con su mamá, PAOLA RUIZ y muchos más...



Me datean que SUSAN OCHOA y JOSIMAR, después de cantar juntos en ‘El artista del año’, no descartan hacer un dueto. Bien...



Por cierto, el próximo sábado habrá un ‘versus de canto’ entre SUSAN y DANIELA DARCOURT. Corren las apuestas...



LESLIE SHAW sorprendió a todos al cantar ‘Suave y duro’ con AMY GUTIÉRREZ en el primer aniversario de ‘You Salsa’...



GISELA le dijo a PAULA ARIAS que si ella tuviera su voz, le cantaría a todos los hombres infieles. Uyuyuy...



Ahora sí me quito porque mi amorcito dijo que esta noche me curará del susto...Suuuaaavee.