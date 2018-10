Gisela Valcárcel y Magaly Medina no votarán en las elecciones 2018 por estos motivos | FOTOS

jHOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



El cantante JULIO ANDRADE no ha perdido su toque, pues la noche del viernes cantó el tema ‘Mi historia entre tus dedos’ con su toque rockero y el público de ‘La Estación de Barranco, lo ovacionó. Manya...



La modelo BRUNELLA HORNA voló a Cancún con su familia y no votará hoy, pagará su multita al igual que MELISSA KLUG, quien se encuentra en la selva por chamba. Asuuu...



Las divas de la televisión, GISELA y MAGALY, tampoco piensan sufragar. La primera debe atender un tema familiar y la segunda anda ‘bronceándose’ en los ‘Miamis’. El que puede, puede...



GUTY CARRERA tampoco votará porque ya es residente mexicano. Órale, mi hermano...



JIMMY SANTI demostró que tiene ‘correa ancha’, pues durante el show de ARTURO ÁLVAREZ, por sus 35 años de vida artística, ofreció en La Estación de Barranco, el humorista lo imitó y el ‘nuevolero’ ni se picó. Manya...



ZELMA GÁLVEZ lució rejuvenecida en un evento barranquino. Parece que el bótox hizo efecto...



FARID ODE y la madre de su hija, SANDRA MATHEWS, andan en ‘cuchis’, pues no paran de postear sus videos y fotos juntos con la leyenda: la familia es la familia...



Dicen que IGNACIO BALADÁN estaría en coqueteos con una norteña. Ayayayayyy...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para llevarme a la cámara secreta... Suuuaaaaveee.