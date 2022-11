HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... ‘PELUCHÍN’ contó que RENZO COSTA se convertiría en padre y que su nueva pareja, una chibola, podría tener hasta gemelos. Felicidades... A propo, BRUNELLA HORNA contó que su expareja no soportaba que ella trabajara tanto, pero ya lo perdonó. Asuuu...

LUCECITA CEBALLOS señaló que lo que no soporta en un hombre es que se haga el interesante y se ufane de las cosas que hace. Manya... ‘TEPHA’ LOZA reveló que cuando voltea la página, cierra el libro y ya no lo vuelve a abrir. Tomen nota futuros pretendientes... El ‘huevero’, RAFAEL FERNÁNDEZ, afirmó que no iba a pronunciarse sobre la amistad de KARLA TARAZONA y su entrenador. Mejor, más bonito se ve callado...

MAGDYEL UGAZ VOLVIÓ A AFHS

La modelo GIULLIANA BARRIOS y el arquero de Sport Boys, PATRICIO ÁLVAREZ, andan disfrutando de su ‘luna de miel’ por las playas de Cancún, donde también se encuentra MACARENA GASTALDO, expareja del futbolista. Me muero... AÍDA MARTÍNEZ anda de malas porque sufrió una caída de su moto y se fracturó la mano. Auch... MAGDYEL UGAZ se recuperó de la operación a la que se sometió y regresó a ‘Al fondo hay sitio’... Somos fuga porque mi amorcito está listo para arrullarme en su pechito... Suuuaaaveee.

