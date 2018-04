HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Erick sabater dijo que él no tiene ningún problema con MICHELLE SOIFER, pero si ella sigue amenazando con lanzar un video de él, procederá legalmente, así como lo hará con todas las personas que pusieron en duda su sexualidad. Asuuu...



YACO ESKENAZI está feliz porque ya llenó su álbum del Mundial. El que puede, puede...



Parece que el embarazo está afectando a LADY GUILLÉN, a quien se le vio ayer pestañeando varias veces durante la emisión de ‘Tengo algo que decirte’. Que haga la tutu meme...



CHRISTIAN MEIER dijo, en una entrevista en el bloque ‘Preguntas como cancha’ de Cinescape, que si fuera mujer se invitaría a salir. Qué buena...



DIEGO CHÁVARRI no pierde el tiempo y le está ‘tirando maicito’ a una venezolana que participó en el reality de la ‘Chola Chabuca’. ¿Ya olvidó a MELISSA KLUG?...



La actriz MÓNICA TORRES subió un video en su Instagram bailando el tema ‘Dura’ de Daddy Yankee y demostró que tiene su ritmo. Cuídate NATALIE...



DANIELLA PFLUCKER contó, en ‘Válgame Dios’, que su denuncia contra GUILLERMO CASTAÑEDA ha recibido el respaldo del Ministerio de la Mujer y el caso está judicializado. Asuuu... Somos fuga, porque mi amorcito me pide esta noche que le haga la danza de los siete velos... Suuuaaaveee.

Daniella Pflucker