Guty Carrera no se junta con los peruanos que radican en México

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... El ‘Batedía’ JONATHAN MAICELO llegó a ‘VALGAME’ y le ‘tiró maicito’ a KARLA TARAZONA, incluso le dijo que él no era ‘olluquito’. Asuuu...



Me cuentan desde el ‘país de los charros’ que GUTY CARRERA no se junta con los peruanos que radican allá. Hummm...



Dizque la modelo LUCIANA FUSTER es las más contenta con el paso de AUSTIN PALAO a los ‘guerreros’, porque así lo tendrá cerquita. ¿Habrá remember...?



DEYSI ARAUJO se sentará este sábado en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y el mismo BETO ORTIZ dijo que su historia es más impactante y dramática que la de GÉNESIS TAPIA. Asuuu...



JEFFERSON FARFÁN cuenta los días que faltan para el estreno, el próximo 30 de enero, de su película ‘El 10 de la calle’. ¿Irá MELISSA KLUG al avant premier...?



MÓNICA CABREJOS pidió a la productora de ‘Válgame’ que calle a JANET BARBOZA, porque no soportaba sus comentarios. Van a terminar sacándose los ojos...



NATANIEL SÁNCHEZ se lanzó como cantante con el tema ‘Tú y yo’...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para llevarme hasta las estrellas... Suuuaaaveee.