Ignacio Baladán se fue corriendo cuando vio a la prensa, al parecer, sigue nervioso por la fiesta de Asia

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



A IGNACIO BALADÁN le cambió el rostro cuando vio a la prensa y corrió como si quisiera batir el récord de 100 metros planos. Al parecer, sigue nervioso por la fiesta de Asia...



MILENA ZÁRATE jura que no se sentará en el sillón rojo, pues no tiene de quién vengarse como lo hizo con EDWIN y su hermana GREISSY...



El director EDUARDO MENDOZA presentó el documental ‘Contigo Perú’, que es un homenaje a los hinchas de la selección nacional...



CARLOS VÍLCHEZ imitó a la cantante DANIELA DARCOURT, y se verá el sábado en ‘El wasap de JB’...



El conductor de ‘El valor de la verdad’, BETO ORTIZ, celebró sus 51 abriles y hasta ‘CACHÍN’ lo saludó cuando coincidieron en un restaurante miraflorino...



KATY JARA contó que está en Argentina, donde hará una gira por una semana...



MONIQUE PARDO recibirá esta noche ‘El cóndor de oro’ por parte de la Asociación Nacional de Escritores. Felicitaciones... Somos fuga porque es fin de mes y mi amorcito me dará una sorpresita... Suuuaaaveee.