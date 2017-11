Isabel Acevedo: Christian Domínguez está dándole clases de dominio de cámaras [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... La licenciada ISABEL ACEVEDO contó que está recibiendo clases intensivas de dominio de cámaras, locución y dicción para no hacer roche como reportera. ¿Quién es el profesor? CHRISTIAN DOMÍNGUEZ. Plop...



REBECA ESCRIBENS se lanzó con todo y ayer prometió darle un ‘piquito’ al futbolista JEFFERSON FARFÁN si es que metía un gol en Nueva Zelanda. Nooo...



El bailarín OREYKEL HIDALGO dijo que su pareja no es celosa y no se molesta cuando lo vinculan con VANIA BLUDAU. Asu...



La ‘chata’ JOHANNA SAN MIGUEL confesó que es una gran responsabilidad regresar después de mucho tiempo a una producción nacional. Como se sabe, estará en la tercera temporada de ‘Ven, baila quinceañera’...



VERÓNICA LINARES ‘troleó’ a MATHÍAS BRIVIO, pues afirmó que al lado de FABIO AGOSTINI, parece una albóndiga. Qué buena...



El ‘ZORRO’ ZUPE jura que nunca fue amigo del ‘LOCO’ VARGAS, pero sabe que es un tipo bueno y divertido. Esteeee... Somos fuga porque mi amorcito se alucina alpinista y está listo para escalar mis montañitas... Suuuaaaveee.

Jazmín Pinedo se burló de las respuestas de Isabel Acevedo