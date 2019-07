¿Qué pasó Israel Dreyfus? Anda en aires y no quiere dar entrevistas porque dice que le han prohibido ¡YA PUES!

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que SHEYLA ROJAS ya está en Lima tras el viajecito que se dio para pasar unos días en Beverly Hills y compartir con el famoso cirujano Ben Talei, ex de la cantante mexicana BELINDA. Huele a romance...



MILAGROS LEIVA no aguantó la indignación y calificó de ‘cavernícola’ al cantante TONY ROSADO, quien justificó que los feminicidios ocurren porque las mujeres no les hacen caso a los hombres. Asu....



ISRAEL DREYFUS anda en aires y no quiere conversar con la ‘pipol de la pluma’ porque dice que le han prohibido que dé entrevistas. Ubicaína de un millón, papito...



LUCY BACIGALUPO comentó que su nieta le cambió la vida y que cuando llega a su casa no tiene ojos para nadie más. Agú, agú, agú...



Los integrantes de la orquesta CANDELA están felices porque firmaron contrato con Sony Music. Manya...



Los actores mexicanos ARTURO PENICHE y ALEXIS AYALA llegarán a Lima para presentar una obra teatral...



Somos fuga porque mi amorcito anda con frío y quiere que lo caliente con mi chocolatito... Suuuaaaveee.