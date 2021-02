HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La conductora LORENA ÁLVAREZ atraviesa un difícil momento porque su padre falleció a consecuencia del coronavirus y pidió al público que se cuide y no baje la guardia. Fuerza...

‘CARLONCHO’ jura que hace cuatro años no da ni un ‘piquito’. Ya puesss...

A propo, ROSÁNGELA ESPINOZA contó que se comunica con AUSTIN PALAO y espera que pronto regrese a ‘Esto es guerra’. Asu...

LUCHA MONTES, expareja de RAFAEL FERNÁNDEZ, el ‘Rey de los huevos’, reveló que sus hijos se han distanciado de él porque se volvió una persona pública por su relación con KARLA TARAZONA. Ayayayyy...

Cuentan que el bolerista IVÁN CRUZ se encuentra internado debido al coronavirus, sumado a sus problemas con la diabetes e hipertensión, y su familia se encuentra haciendo oración para su pronta recuperación. Con fe...

El actor VASCO RODRÍGUEZ descartó tener una relación amorosa con SIRENA ORTIZ, su compañera en la serie ‘De vuelta al barrio’...

