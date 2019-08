Ivana Yturbe estuvo en Estados Unidos, se paseó por las instalaciones de Univision y dijo que habrá sorpresas

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... DAVID ‘PANTERA’ ZEGARRA está recontraasado porque se están haciendo pasar por él en las redes sociales y colgaron una publicación criticando al boxeador Miguel Germán, quien lloró por no poder darle una casita a su mamá. ‘Pantera’ pidió que denuncien la cuenta falsa...



FACUNDO GONZÁLEZ, al enterarse de que PALOMA FIUZA se está dando una nueva oportunidad en el amor, dijo que no conseguirá a nadie mejor que él. Fueraaaaa...



IVANA YTURBE estuvo en Estados Unidos, se paseó por las instalaciones de Univision y dijo que muy pronto habrá sorpresas. Suerte...



GÉNESIS TAPIA está pasando por momentos difíciles, ya que su hijita está internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local. Fuerza...



La actriz ANAHÍ DE CÁRDENAS se hizo un radical cambio de look y se cortó el cabello chiquitito. La firme que le se ve muy bien. Ajá...



XOANA GONZÁLEZ ha prometido que ya no caerá en las provocaciones de su ex RODRIGO VALLE y no le hará caso a sus indirectas porque ya fue. Asu...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree cocinero y dice que esta noche me sazona todita... Suuuaaavee.