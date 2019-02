HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



IVANA YTURBE y JEFFERSON FARFÁN llegaron en la madrugada del jueves a Lima para pasar San Valentín. Ellos estuvieron acompañados por la sobrinísima VALERIA ROGGERO. Asuuu...



PANCHO RODRÍGUEZ no pudo contener las lágrimas cuando vio salir de una caja de regalos a sus dos hijas Pascalle y Rafaella. La cómplice fue su pareja SPHEFFANY LOZA y la producción de ‘En boca de todos’. Ajá...



A propo, la que se emocionó con ese encuentro fue TULA RODRÍGUEZ, quien publicó una foto tomando la mano de su esposo e hija por el ‘Día del Amor’...



REBECA ESCRIBENS bromeó con VERÓNICA LINARES al comentar que ayer fue vestida de negro porque tenía un entierro. Esteee...



CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y ‘CHABELITA’ vendieron humo al contar en sus redes sociales que se hicieron un tatuaje por San Valentín, cuando esos ‘tattoos’ se los hicieron en el 2017. Hummm...



Dicen que POLY ÁVILA no habría cantado anoche en el concierto de DEYVIS OROSCO porque fue una condición para que el evento se grabe y luego se emita en un canal local. ¿Será...?



Somos fuga porque mi amorcito me pide un cebichito luego de festejar San Valentín...Suuuaaaveee.