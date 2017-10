¿Ivana Yturbe no podrá postular al Miss Perú por topless?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Me datean que el cómico FERNANDO ARMAS se reencontró con CARLOS ROSAS, el periodista que lo acusó de discriminación por burlarse de su dejo amazónico, y en lugar de amistarse, terminaron nuevamente discutiendo. Plop...



La modelo IVANA YTURBE fue criticada por publicar una foto en donde se le ve haciendo topless. Sus seguidores manifestaron que si sigue así, no podrá postular al Miss Perú. ¿Ella querrá...?



Dicen que la ‘garota’ GENI ALVES va a ‘soltar los gallos’ junto a su hijo e incursionaran en el género musical de la electrónica. Nooo...



La expareja de MAGDYEL UGAZ, el piloto LUIS FELIPE CAPAMADJIAN, se convirtió en padre y publicó una tierna foto en sus redes sociales. Felicidades...



Medio ‘Chollywood’ se quejó porque los censadores no llegaron a sus viviendas y estuvieron aburridos encerrados en casa, como lo comentaron ANDREA LLOSA, ALEXANDRA HÖRLER y MONIQUE PARDO. Ayayayyy...



Bueno, ahora soy fuga porque mi motorizado se alucina CLAUDIO PIZARRO y dice que será viejito, pero de todas maneras suda la camiseta... Suuuaaaveee.

