Ivana Yturbe rechazó una buena oferta de Latina, ¿por qué será?

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán de que ‘PELUCHÍN’ y GIGI volverán a sus inicios porque el programa ‘Válgame Dios’ regresa a la una de la tarde desde este 2 de enero. Nooo...



A propo, me cuentan que Latina quiso jalarse a IVANA YTURBE por un buen billete, pero la modelo rechazó la oferta. ¿Por qué será...?



ANELHÍ ARIAS no pudo más y dijo que DAYRON MARTIN la tiene amenazada y no le permite ver a sus hijas porque recibe dinero del estado gringo por ellas. Asuuuu...



ROSÁNGELA ESPINOZA está feliz con su pareja VÍCTOR HUGO CORNEJO y dijo que su suegra la quiere, pero él comentó que el matrimonio vendrá a su tiempo porque recién se están conociendo...



FLAVIA LAOS causó revuelo en las redes cuando ‘anunció’ que había terminado con PATRICIO PARODI, pero esto solo fue parte de una bromita por ‘El Día de los Inocentes’...



NICOLA PORCELLA manifestó que luego de 7 años de estar en ‘Esto es guerra’ dejaría el reality para emprender nuevos rumbos ¿Le creemos...?



Somos fuga porque mi amorcito está listo para hacerme un sexy dance... Suuuaaaveee.