Jamila Dahabreh dice que no tuvo ningún romance con Bruno Agostini [VIDEO]

La actriz BÁRBARA CAYO contó que ya empezaron con las grabaciones de ‘TORBELLINO, 20 AÑOS DESPUÉS’ y asegura que las escenas están superdivertidas. Manya...



El elenco de ‘El REVENTONAZO DE LA CHOLA’ troleó a KIKE SUERO, pues pensaron que no iba a llegar a la conferencia de prensa del programa, sin embargo, sorprendió a todos tras aparecer en las instalaciones de Pachacámac...



ANDRÉ CASTAÑEDA no suelta a ERICK SABATER y dijo que habla de MICHELLE SOIFER porque está ‘dolido’. Asu...



JAMILA DAHABREH desmintió haber tenido un romance con BRUNO AGOSTINI...



Dicen que la ‘CHABELITA’ la estaría haciendo larga con su ingreso a ‘Combate’ como retadora de baile porque no habría llegado a un acuerdo económico. A propo, la bailarina y DOMÍNGUEZ brindaron una entrevista desde su ‘nidito de amor’. No que no...



El conductor CARLOS GALDÓS anunció que su programa ‘LA NOCHE ES MÍA’ llegó a su fin y este viernes es su última edición...



La actriz FLAVIA LAOS alborotó las redes sociales tras compartir una fotografía donde luce sus curvas, pues obtuvo más de 100 mil ‘likes’...



